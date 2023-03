Verwitwete und Alleinstehende im KVW treffen sich zur 53. Landestagung

Der neue Vorstand

Der neue Vorstand: Von links: Luise Maria Addis, Ingrid Winkler Behrend, Maria Holzer Grunser, Berta Heiss Martinello, Rosa Purdeller Obergasteiger, Klara Ramoser Unterhofer, Rosa Staffler Trenkwalder, Rosa Tauber Unterfrauner, Imgard Theiner Pircher, Maria Unterkalmsteiner Messner Es fehlen Helga Festini Cucco Schölzhorn, Maria Hafner Schwarz. - Foto: © KVW

Jahresthema des KVW: Miteinander in Bewegung, damit Gemeinschaft wächst“

„Für mich ist die Landestagung immer wieder ein Höhepunkt. Ich freue mich darauf viele bekannte Gesichter zu sehen. Gemeinsam die Messe zu feiern, einen spannenden Festvortrag zu hören und bei Musik und gutem Essen gemeinsam Zeit zu verbringen tut gut. Das Miteinander stärkt, weit über diesen einen besonderen Tag hinaus.“, so Purdeller Obergasteiger.Die heilige Messe hielt dieses Jahr Prof. Ulrich Fistill, geistlicher Rektor der Cusanus Akademie in Brixen. Auf die Geschichte von Lazarus aus dem Johannesevangelium ging er auch in seiner Predigt ein. Wenn ein lieber Mensch stirbt, fühlen sich die Menschen machtlos, hilflos und allein. Der Glaube lässt die Menschen das Schicksal leichter zu ertragen, aber auch Gläubige tun sich nicht leicht. „Es braucht Vertrauen und dies erhält man aus der Beziehung zu Gott.“, so Fistill.Nach diesem spirituellen Teil, ging es an die Wahl des Vorstandes der KVW Interessensgruppe für die Verwitweten und Alleinstehenden. Werner Atz, Geschäftsführer des KVW bedankte sich beim scheidenden Vorstand für die geleistete Arbeit und lobte die Qualität des Ausschusses, der sich auf für die Zukunft Gedanken gemacht habe und schon neue Gesichter für die die Interessengruppe gesucht habe, die mit neuer Motivation das Gremium bereichern werden.Neu hinzugekommen sind Maria Luise Addis, Rosa Staffler Trenkwalder und Irmgard Theiner Pircher. Ingrid Winkler Behrend, Helga Festini Cucco Schölzhorn. Maria Holzer Grunser, Maria Hafner Schwarz, Berta Heiss Martinello, Rosa Purdeller Obergasteiger, Rosa Tauber Unterfrauner, Klara Unterhofer Ramoser und Maria Unterkalmsteiner Messner vervollständigen den Vorstand der Interessensgruppe, der per Akklamation für die nächsten 4 Jahre gewählt wurde.Die scheidende Vorsitzende Rosa Purdeller Obergasteiger dankte im Namen ihrer Mitstreiterinnen für den Vertrauensvorschuss und versprach auch weiterhin die Stimme für jene zu erheben, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Aus den Reihen des Vorstands wird bei der ersten Sitzung die nächste Vorsitzende bestimmt. Die Arbeitsgruppe setzt sich seit 1968 kontinuierlich und beharrlich dafür ein, dass Menschen nicht allein gelassen werden.Der Landesvorsitzende des KVW Werner Steiner überbrachte die Grußworte des Verbandes und betonte einmal mehr den Geist des KVW: „Das Jahresthema unseres Verbandes ist „Miteinander in Bewegung, damit Gemeinschaft wächst“. Es ist uns ein großes Anliegen, den Kerngedanken unserer Bewegung, die Gemeinschaft, wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Der KVW will da sein, wenn einen das Leben auf eine harte Probe stellt. Wie soll es weitergehen? Es tut gut, wenn das Menschen sind, die einen auffangen und in die Gemeinschaft wieder „hereinholen“.“Er mahnte auch toleranter gegenüber jenen zu sein, die auf der Flucht sind und bei uns eine neue Heimat suchen. Die meisten Menschen verlassen ihr zu Hause nicht freiwillig. Wir Europäer müssen uns auch an der eigenen Nase fassen: in der Vergangenheit wurde in Afrika und in anderen Ländern viel Unrecht getan und zwar gegenüber den Bewohnern und der Umwelt.Selbstverständlich kam bei der Landestagung der Verwitweten und Alleinstehenden auch der gesellige Teil der Veranstaltung nicht zu kurz. Rosa Oberhöller und die Sarner Sängerinnen umrahmten am Nachmittag das gesellige Beisammensein musikalisch und Elisabeth Oberhofer, Mundartdichterin aus Tramin, entlockte den Gästen so manches Schmunzeln. Man trennte sich schließlich mit dem Versprechen auch bei der 54. Landestagung im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.