Verwüstungen am Comer See: George Clooney macht den Helfern Mut

Vor der pittoresken Villa Oleandra direkt am Comer See, die George Clooney gehört, liegen Schlamm, Baumstämme und Trümmer: Die Tür des Hauses ist blockiert, das Geröll reicht bis zum Balkon im ersten Stock.Etwa 30 Dorfbewohner wurden evakuiert, und eine ältere herzkranke Frau, die in ihrem Haus festsaß, wurde von der Feuerwehr gerettet (STOL hat über die Unwetter berichtet) Der amerikanische Schauspieler war am Mittwochnachmittag am Seeufer unterwegs und hielt an, um mit Freiwilligen zu sprechen, die den ganzen Tag über Schlamm geschaufelt hatten. „Es ist viel schlimmer, als ich dachte“, sagte er dem italienischen Fernsehen auf Englisch und entschuldigte sich, dass „ich nicht sehr gut Italienisch spreche“.„In Cernobbio ist die Lage ernst“, fuhr er fort, „ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen, es wird viel Arbeit geben, es werden Millionen von Dollar benötigt, aber diese Stadt ist stark, sie wird reagieren und besser zurückkommen als zuvor.“Clooney stellte sich auch für ein Foto mit freiwilligen Helfern des Zivilschutzes von Arcore zur Verfügung, die gekommen waren, um zu helfen.

stol