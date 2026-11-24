„Mir war und ist bürgerfreundliche Verwaltung in der Muttersprache ein großes Anliegen“, unterstreicht Landesrat Luis Walcher. „Mit dem neuen deutschsprachigen Portal trägt das Land den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer vor Ort Rechnung. Es freut mich sehr, dass es nun online ist, und ich danke allen, die an der Vorbereitung beteiligt waren.“ <BR \/><BR \/>Einzelne Bereiche und Funktionen werden aufgrund technischer Probleme derzeit noch überarbeitet, die betreffenden Dienste sollen in den nächsten Wochen verfügbar sein. Damit alle Bereiche des <a href="https:\/\/bolzano.vetinfo.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Portals für Südtirol<\/a> korrekt auf Deutsch angezeigt werden, muss auch der verwendete Browser in deutscher Sprache eingestellt sein.<BR \/><BR \/><BR \/>Das bisherige <a href="https:\/\/www.vetinfo.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">gesamtstaatliche VetInfo-Portal <\/a> bleibt uneingeschränkt in Betrieb. Auch dort können berechtigte Nutzer nach der Anmeldung mit ihren Zugangsdaten Deutsch als Sprache auswählen und die für sie vorgesehenen Inhalte und Funktionen auf Deutsch nutzen.