Der Alarm ging kurz vor 2 Uhr ein: Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehrleute konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen auf das restliche Gebäude noch rechtzeitig verhindert werden.Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, aber der Sachschaden ist groß: Nicht nur das Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen, auch mehrere Autos in der Halle fielen den Flammen zum Opfer.„Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten haben noch einige Zeit in Anspruch genommen“, teilt die Freiwillige Feuerwehr von Vetzan mit, die mit den Kollegen aus Schlanders im Einsatz stand.