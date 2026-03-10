Die umfangreichen Arbeiten beginnen am 13. April und sollen bis Oktober abgeschlossen sein, teilte die Gemeinde Rom mit. In die Modernisierung investiert die Stadt rund 4,5 Millionen Euro aus regulären Haushaltsmitteln.<BR \/><BR \/>Geplant sind die Erneuerung von Straßenbelag und Gehwegen aus Basalt, Poller zur Abgrenzung der Fahrspuren, 129 neue Lichtpunkte, Sicherheitsmaßnahmen an Kreuzungen sowie die Modernisierung der Grünanlagen. Asphaltarbeiten erfolgen teilweise nachts.<BR \/><BR \/>Anrainer fordern, dass die Aufwertung nicht nur die Via Veneto betreffen soll, sondern das gesamte Viertel Rione Ludovisi. Viele Geschäfte, darunter das Café de Paris, stehen leer. Die Stadt betont, dass sie nicht in Privateigentum eingreifen könne, hofft aber auf wachsende Investitionsbereitschaft.<BR \/><BR \/>Parallel laufen größere Projekte wie die Neugestaltung der Piazza di Spagna und der Fußgängerzone in der Via dei Condotti. Ziel ist es, den öffentlichen Raum attraktiver zu machen und die wirtschaftliche Belebung der Gegend zu fördern.