Am Vormittag wurde Alarm geschlagen: Mehrere Apfelkisten drohten in der Obstgenossenschaft in Nals umzustürzen. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268370_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vor Ort bargen die Wehrmänner die Apfelkisten: Mithilfe eines Tanklöschfahrzeugs und eines Abschleppseils zogen die Einsatzkräfte die Kisten nach und nach aus der Zelle, wie die Freiwillige Feuerwehr Nals in einem Beitrag auf Facebook schreibt.<BR \/><BR \/>Anschließend kehrten die Wehrleute wieder ins Gerätehaus zurück.