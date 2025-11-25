Am meisten geschneit hat es in den Tälern vom Hinterpasseier über das Wipptal bis ins Ahrntal, mit rund 20 Zentimetern Neuschnee. Selbst im Unterland gab es gut fünf Zentimeter Schnee.<BR \/><BR \/>Die schneebedeckten Straßen hatten auch <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schnee-bis-ins-tal-feuerwehren-ruecken-zu-unfaellen-und-bergungen-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehrere Unfälle zur Folge<\/a><\/b> – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lafers-linienbus-kommt-von-der-fahrbahn-ab-beinahe-in-wald-gestuerzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier in Labers, wo ein Linienbus von der Fahrbahn abgekommen ist und großes Glück<\/a><\/b> hatte, in <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unterrain-auto-kracht-gegen-schneepflug" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Unterrain krachte ein Pkw mit einem Schneepflug<\/a><\/b> zusammen, in <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jenesien-pkw-ueberschlaegt-sich-auf-dach-die-schneebedeckte-strasse-hinuntergerutscht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jenesien überschlug sich ein Pkw, das rutschte daraufhin die schneebedeckte Straße<\/a><\/b> entlang. <h3>\r\nSchnee schmilzt schon in manchen Gebieten wieder<\/h3>Vielerorts ist das begehrte Weiß aber schon wieder dahingeschmolzen: „In Bozen kann sich ein Schneemann kaum noch halten, in wenigen Stunden ist alles weg“, so der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.<BR \/><BR \/> „Ganz anders im bereits tiefwinterlichen Pustertal: Hier wird sich der Schnee aufgrund der kalten Temperaturen am längsten halten.“<h3>\r\nUnd so geht es weiter<\/h3>Am morgigen <b>Mittwoch<\/b> wird es vielerorts recht sonnig. Dichtere Wolken halten sich entlang der Grenze zu Nordtirol. In vielen Tälern weht Nordföhn. Nach einem frostigen Morgen steigen die Temperaturen auf Höchstwerte von 2 bis 8 Grad.<h3>\r\nAm Donnerstag und Freitag viel Sonnenschein<\/h3>Am <b>Donnerstag<\/b> lösen sich morgendliche Restwolken auf, und danach scheint verbreitet die Sonne. Tagsüber ist der Himmel oft wolkenlos. Ungetrübten Sonnenschein gibt es auch am <b>Freitag<\/b>.<BR \/><BR \/>Am <b>Samstag<\/b> ziehen von Westen her einige Wolkenfelder durch, und die Sonne gerät zeitweise in den Hintergrund. Mit einer Mischung aus Sonne und Wolken geht es am Sonntag weiter.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/suedtirol-im-winterkleid-die-schoensten-bilder-der-stol-leser" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier sehen Sie die schönsten Schneefotos der STOL-Leser.<\/a><\/b><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a>