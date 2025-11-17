Gegen 21:15 Uhr – die Rezeption war seit etwa einer Viertelstunde unbesetzt – stürmten drei vermummte Männer in den Empfangsbereich des Golfclubs Eppan. „Alle drei trugen die gleiche Kleidung und waren vermummt. Sie hatten Werkzeug wie einen Hammer dabei, das sie zuvor aus einer kleinen Hütte der Gärtner hinter dem Haus geholt hatten“, schildert Giuliani die Aufnahmen der Überwachungskameras.<BR \/><BR \/>Zunächst durchsuchten die Täter Rezeption und Büros und richteten Verwüstung an. Auch in der Werkstatt des Golfclubs versuchten sie, in Hütten und Container einzudringen. Nach rund 35 Minuten trafen Hausgäste ein, wodurch die Einbrecher die Flucht ergriffen.<h3>\r\nSachschaden beläuft sich auf 10.000 bis 20.000 Euro<\/h3>Wie hoch die Beute ist, lässt sich laut dem Clubsekretär derzeit noch nicht abschätzen. „Ein kleiner Tresor wurde herausgerissen und mitgenommen, den großen konnten sie nicht öffnen.“ Der Sachschaden hingegen wird auf 10.000 bis 20.000 Euro geschätzt.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben noch am selben Abend die Ermittlungen aufgenommen, die Täter sind weiterhin flüchtig. „Laut den Beamten deuten Videoaufnahmen und Stimmenanalysen auf eine mögliche albanische Herkunft der Täter hin“, so Giuliani. <BR \/><BR \/>Laut Clubsekretär sei es nicht das erste Mal, dass sich unbekannte Zutritt zum Golfclub verschaffen: „Seitdem wir 2017 eröffnet haben, wurde bereits mehrfach eingebrochen – im Schnitt alle zwei Jahre.“