Gegen 20.30 Uhr wurde Alarm geschlagen: Brand in einem Garagenabteil am Matteotti-Platz im Bozner Stadtviertel Europa-Neustift. Umgehend rückten die Einsatzkräfte aus, um das Feuer zu löschen.<BR \/><BR \/>Trotz des raschen Einschreitens der Einsatzkräfte, brannten das Fahrzeug und das Garagenabteil komplett nieder. Glücklicherweise gelang es den Einsatzkräften, ein Übergreifen der Flammen auf andere Bereiche der Tiefgarage zu verhindern.<BR \/><BR \/>Die Brandursache ist derzeit unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Vor Ort im Einsatz stehen die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Gries.