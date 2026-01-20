Wer am gestrigen Montagabend zwischen 18 und 23:30 Uhr den Nachthimmel beobachtet hat, konnte ein seltenes Naturphänomen erleben: Über Südtirol zeigten sich Polarlichter. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73119220_gallery" \/><BR \/><BR \/><i>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab in unserer Frage des Tages!<\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="426100" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/spektakel-am-himmel-polarlichter-ueber-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie auch schon im November wurde der Nachthimmel in bunte Farben getaucht.<\/a> Besonders gut ließ sich das Naturspektakel laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin im Pustertal beobachten: „Wirklich ein starkes Phänomen. Selbst mit freiem Auge roter Himmel mit grünen schimmernden Anteilen zu sehen“, schreibt der Wetterexperte in den Sozialen Medien.<BR \/><BR \/><i>Im Video zu sehen sind die Polarlichter am Iceman Ötzi Peak.<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="gTmaO6jT"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><b>Sie haben die Polarlichter fotografiert? Dann schicken Sie uns Ihre Schnappschüsse an <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">redaktion@stol.it<\/a>.<\/b><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sonnensturm-und-magnetfeld-so-entstehen-polarlichter-bei-uns" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie Polarlichter entstehen, erklärte Astrophysiker David Gruber im Gespräch mit STOL bereits im November.<\/a>