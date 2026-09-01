Gegen 20 Uhr entlud sich eine Gewitterzelle mit gewaltiger Wucht: Innerhalb kürzester Zeit gingen Starkregen und bis zu fünf Zentimeter große Hagelkörner nieder.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="CUKfoWfB"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Die enormen Niederschlagsmengen setzten zahlreiche Kellergewölbe unter Wasser. Gebietsweise standen Wasser und aufgetürmte Hagelmassen bis zu 70 Zentimeter hoch in den Räumlichkeiten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354047_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Vahrn, Brixen und den umliegenden Ortschaften rückten zu zahlreichen Einsätzen aus. Über mehrere Stunden hinweg waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, Vollgelaufenes abzupumpen, Straßen zu räumen und Folgeschäden einzudämmen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354050_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht zu beklagen.<h3>Erhebliche Schäden in den Obstanlagen befürchtet<\/h3>Noch gestern Abend richtete sich der Blick der Landwirte besorgt auf ihre Felder und Weinberge. Durch die Wucht des Hagels dürfte in den Obstanlagen erheblicher Schaden entstanden sein. Eine genaue Erhebung des Ausmaßes steht in den kommenden Tagen an.