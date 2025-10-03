Die Lage ist am Nachmittag eskaliert. Die Umgehungsstraße in Trient wurde blockiert, der Verkehr kam zum erliegen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220790_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Er so langsam kehr wieder etwas Normalität zurück, insbesondere auf der Umgehungsstraße. Im Stadtgebiet gibt es jedoch weiterhin Staus und lange Verzögerungen.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="sRldfr1a"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Unterdessen beginnt man, eine Bilanz der Demonstration zu ziehen: Einige Organisatoren sprechen von 15.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind, die Ordnungskräfte sind deutlich zurückhaltender. Fest steht jedoch: Es waren viele Tausende Demonstrierende.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="EjQFPlbj"><\/video-jw>\n