Foto: © DLife

Mit 2 großen Spezialkränen wurde die Brücke in wenigen Stunden montiert. Die Vorarbeit dauerte aber wesentlich länger. „Bereits im Dezember wurden die 6 Meter langen Brückenteile gefertigt. Anschließend wurden sie angeliefert und in mehreren Wochen vor Ort zusammengebaut“, sagt der Verantwortliche Martin Schieder.Durch die Servicebrücke verlaufen mehrere Rohre. „Eingebaut wurden 2 wichtige Rohre zur Fernkühlung des WaltherParks. Außerdem verlaufen eine Gas- und eine Trinkwasserleitung der Stadt Bozen durch die Brücke, und künftig werden 4 Mittelspannungsleitungen der Edina dazukommen“, so Schieder.