<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318674_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vertreter politischer Parteien, aber auch Privatbürger reisten aus ganz Südtirol mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Brenner, um an der Demo teilzunehmen. Es herrscht feierliche Stimmung. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318662_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Die Blockade, die zu deutlicher politischer Kritik vor allem aus Bayern und Südtirol führte, war vom Bürgermeister von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, als Privatperson vor allem wegen der überbordenden Verkehrsbelastung beantragt worden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318665_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf die Belastung der Bevölkerung, die bereits das erträgliche Maß überschritten habe, wollen Mühlsteiger und seine Bürgermeisterkollegen im Wipptal bei der Demonstration aufmerksam machen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318668_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die öffentlichen Verwaltungen hatten große Probleme auf den Ausweichrouten und in den bewohnten Gebieten nördlich und südlich des Brenners befürchtet. Diese blieben jedoch aus ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sperre-des-brennerkorridors-hat-begonnen-lage-in-suedtirol-ruhig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).