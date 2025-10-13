Am heutigen Montag hat die Staatsanwaltschaft zu einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz geladen. Grund: Die Bluttat in Bozen Süd, bei der der 32-jährige Rumäne Ionut Marius Cal ums Leben kam. Dringend tatverdächtig: der 47-jährige Iulian Alinil Brujan, ebenfalls aus Rumänien. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1225068_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-sagt-ein-zeuge-der-bluttat-von-bozen-er-schrie-dann-brach-er-zusammen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Er schrie, dann brach er zusammen“ – was ein Zeuge der Bluttat sagte, das lesen Sie HIER.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Heute wurde die Haftprüfung beantragt, am morgigen Dienstag soll eine Autopsie erfolgen, um Genaueres zu erfahren, hieß es vonseiten der Staatsanwaltschaft. <BR \/><BR \/>Der Verdächtige Iulian Alinil Brujan verweigerte indes die Aussage. Bei der Festnahme habe er aber keinen Widerstand geleistet, so die Staatsanwaltschaft. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1225065_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet: erschwerter Mord durch mindere Gründe. Der Verdächtige soll nämlich vollkommen grundlos getötet haben, heißt es von der Staatsanwaltschaft.