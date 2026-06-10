Ein kräftiges Gewittersystem zog am Dienstagabend in mehreren Phasen über Südtirol und sorgte landesweit für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren. Die Unwetter trafen besonders das Gadertal schwer – die Folgen: Überflutete Keller und Tiefgaragen, Murenabgängen und Hangrutsche, verschlammte Straßen, verlegte Bachläufe und umgestürzte Bäume – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gewitter-und-starke-niederschlaege-rund-100-feuerwehreinsaetze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1322265_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aber auch am heutigen Mittwoch regnet es stark und großflächig in ganz Südtirol. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Es kommt immer zu kleineren Murenabgängen, die in der Folge zu Sperrungen von Straßen führen.<h3>\r\nDas sind die gesperrten Straßen<\/h3>So ist die Landesstraße bei <b>Kastelruth<\/b>, auf der Höhe Abzweigung Tisens, wegen Unwetter derzeit gesperrt. Eine Umleitung gibt es über den Panider Sattel.<BR \/><BR \/>Auch die Die Landesstraße zwischen <b>Telfen<\/b> und Kastelruth ist aktuell wegen der Unwetter gesperrt - Umleitung vor Ort.<BR \/><BR \/>Gesperrt ist aktuell auch die Landesstraße 29 unterhalb von <b>St. Andrä<\/b> nach einem Murenabgang.<h3>\r\nGefahr von weiteren Hangrutschungen und Muren<\/h3>Die Böden sind schon stark durchnässt, das kann im Laufe des Tages zu weiteren Murenabgängen und Hangrutschungen führen.<h3>\r\nSchnee in der Höhe<\/h3>„Da das heutige unbeständige Wetter in Verbindung mit einer Kaltfront steht, beginnt auch die Schneefallgrenze zu sinken“, wie der Meteorologe Dieter Peterlin betont: „Im Norden Südtirols gegen 2000 Meter Höhe.“ Morgen kehrt dann die Sonne wieder zurück.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1322268_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/verkehr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zur Verkehrslage gibt es hier auf der STOL-Verkehrsseite. <\/a><\/b>