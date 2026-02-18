Bei dem zweiten Vorfall in der Nacht auf Montag wurden sieben bis acht Hühner getötet. Ein Video der Überwachungskamera des Hofes zeigt, wie der Bär zuschlägt, wie die italienische Tageszeitung „l'Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Die Forstbehörde wurde über die Vorfälle informiert und hat DNA-Proben des Tieres gesichert, um den Bären zu identifizieren und unter Beobachtung zu stellen. Experten vermuten, dass es sich um ein junges Tier handelt – das vorzeitige Aufwachen aus dem Winterschlaf sei bei dieser Altersgruppe nicht ungewöhnlich.<BR \/><BR \/>Um weitere Angriffe zu verhindern, wurde inzwischen ein von der Provinz bereitgestelltes elektrisches Gehege installiert. Weitere Vorfälle in der Umgebung wurden bisher nicht gemeldet.