Ein Streit beim Street-Food-Fest „Magna e tasi“ in Pergine im Suganertal ist am Samstagabend eskaliert, wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet. Zwei Personen wurden verhaftet.<BR \/><BR \/>Laut ersten Rekonstruktionen sollen zwei Brüder aus Tunesien (24 und 25 Jahre ) bereits im Laufe des Abends mehrere Besucher provoziert und für Spannungen gesorgt haben. Gegen 23 Uhr sollte die Situation schließlich ausarten und die beiden Brüder offenbar zwei Motorradfahrer angreifen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319235_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Plötzlich tauchte eine Axt inmitten der aufgebrachten Menge auf, mehrere Augenzeugen schildern die bangen Minuten in sozialen Netzwerken. „Er lief mit einer Axt in der Hand mitten durch die Menschenmenge“, berichtet ein Zeuge. Ein anderer Mann habe einen Wagenheber mit sich geführt. Eine Frau spricht von einer „erschütternden Szene“: „Ich habe gesehen, wie ein Motorradfahrer am Boden lag, während auf ihn eingeschlagen wurde.“<h3>\r\nZwei Personen werden verletzt, die Brüder verhaftet<\/h3>Die Lage sollte sich entspannen, als wenig später die Carabinieri von Levico eintrafen. Die Beamten brachten die Lage mit Unterstützung weiterer Streifen unter Kontrolle. Für die beiden Männer, bei denen offenbar auch mehrere Messer gefunden wurden, klickten die Handschellen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319238_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zwei Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Sie sollen eingegriffen haben, um zwei junge Frauen zu schützen, berichtet die italienische Tageszeitung weiter. Die Ermittlungen laufen. Hinweise auf einen Zusammenhang mit Drogenhandel oder anderen kriminellen Handlungen gibt es derzeit nicht. Die Behörden gehen vielmehr von einer Eskalation aus, die aus nichtigem Anlass entstanden sein dürfte.