Die für den heutigen Freitagvormittag geplante und genehmigte Demonstration ist bereits im Gange: Treffpunkt und Beginn der Kundgebung war um 10.30 am Mazziniplatz. <BR \/><BR \/><i><b>Hier die Bilder der Demo:<\/b><\/i><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76969232_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Die Schüler und Studierenden demonstrieren gegen die hohen Lebenshaltungskosten sowie gegen marode Schulen, Lehrermangel und fehlende Bildungsinvestitionen. Zudem protestieren sie gegen Militärausgaben auf Kosten der Bildung, soziale Ausgrenzung und Einschränkungen bei der Sexualerziehung.<BR \/><BR \/>Laut Organisatoren haben sich um die 800 Demonstranten am Protestzug beteiligt, laut Quästur sind es 500. <h3>\r\nIn Bozen bleibt die Lage vorerst ruhig – Alle Geschäfte offen<\/h3>Insbesondere in Frankreich, aber auch in Italien war es im Zuge solcher Demonstrationen bereits zu Vandalenakten und Plünderungen von Geschäften gekommen. In Bozen bleibt die Lage vorerst ruhig. <BR \/><BR \/>Die Geschäfte entlang der Route zum Dominikanerplatz haben wie gehabt geöffnet.<BR \/><BR \/>Ein Massenansturm an Studenten blieb aus, schätzungsweise ein paar Hunderte Stunden haben sich bisher in der Landeshauptstadt eingefunden, um auf den Straßen zu protestieren.