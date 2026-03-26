Bereits am gestrigen Mittwochabend kam es in Teilen Südtirols zu heftigen Windböen, die stellenweise Bäume zu Fall brachten und für Einsätze der Feuerwehr sorgten.<BR \/><BR \/>Auch am heutigen Donnerstag ist in ganz Südtirol mit kräftigen Windböen zu rechnen. In den Tälern können diese Geschwindigkeiten von über 50 km\/h erreichen, während im Gebirge bereits seit den frühen Morgenstunden stürmischer Wind weht. Die stärksten Böen werden zur Mittags- und Nachmittagszeit erwartet.<BR \/><BR \/>Das Landeswarnzentrum ruft die Bevölkerung zu erhöhter Vorsicht auf. Direktor Willigis Gallmetzer betont, dass durch den starken Wind Gefahren wie umstürzende Bäume, herabfallende Äste oder herumfliegende Gegenstände entstehen können. Auch in bewohnten Gebieten sind Schäden möglich, etwa durch Teile, die sich von Baugerüsten lösen.<BR \/><BR \/><i>Kaltluft aus der Arktis fegt mit Sturmböen über Südtirol hinweg. Am Donnerstag präsentierte sich Rain in Taufers tief winterlich:<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="VFrWGJGR"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Besonders in der Nähe von Wäldern und Bäumen ist Vorsicht geboten. Es wird empfohlen, Vorsorgemaßnahmen zu treffen, etwa Markisen einzufahren, lose Gegenstände zu sichern und Dächer zu überprüfen.<BR \/>Feuerwehreinsätze nach Unwetter<BR \/><BR \/>Bereits am Mittwochabend führten starke Regenfälle und Wind zu mehreren Einsätzen. In Waidbruck blockierte ein umgestürzter, morscher Baum die gesamte Grödnerstraße. Die Freiwillige Feuerwehr musste den Baum zerkleinern und mithilfe eines Krans entfernen. Die Straße war vorübergehend gesperrt <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/achtung-heute-starke-windboeen-und-schneefall-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Mehr dazu lesen Sie hier).<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Auch in Brixen kam es zu einem Vorfall: Auf dem Parkplatz Priel, nördlich der Acquarena, stürzte ein Baum auf zwei geparkte Autos. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, entfernte den Baum mit schwerem Gerät und legte die beschädigten Fahrzeuge frei.<BR \/><BR \/>Glücklicherweise befanden sich keine Personen vor Ort, und es wurde niemand verletzt. Neben der Feuerwehr waren auch die Carabinieri im Einsatz, um die Fahrzeughalter zu ermitteln.