Ausgangspunkt war offenbar eine Diskussion, an der vermutlich vier Personen ausländischer Herkunft beteiligt waren. Laut ersten Rekonstruktionen begann die Diskussion auf der Piazza Fiera und setzte sich in Richtung des Kulturzentrums Santa Chiara fort. Auf der Höhe des Haupteingangs des Kulturzentrums erreichte die Gruppe eine Tabaktrafik und setzte die Auseinandersetzung fort, wie die italienische Tageszeitung „l'Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="A2Oy8HgC"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/>Die Situation spitzte sich im Inneren des Geschäfts weiter zu. Die Inhaberin wurde dabei im Zuge der Spannungen offenbar geschubst, zudem stürzte einer der Männer im Geschäft zu Boden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1299381_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vor Ort griffen Polizei und Rettungsdienste ein. Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler nicht von einem Raubüberfall aus. Die Untersuchungen zur genauen Dynamik und zu den Verantwortlichkeiten dauern an.