In der Nacht blieb es größtenteils noch trocken. Erst in den frühen Morgenstunden setzte der Niederschlag ein: In tieferen Lagen fiel Regen, in höheren Gebieten Schnee.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="917081" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Teilweise schneit es mittlerweile intensiv. Bis 11 Uhr wurden in einigen Gebieten bereits mehr als 20 Zentimeter Neuschnee registriert – und es schneit weiter. Die Schneefallgrenze liegt derzeit bei rund 700 Metern Meereshöhe.<BR \/><BR \/>„Der Schwerpunkt des Schneefalls liegt vom Ortlergebiet über das Unterland bis zu den Dolomiten und ins Oberpustertal“, erklärt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. Am Nachmittag sollen die Niederschläge allmählich nachlassen.<BR \/><BR \/>Der morgige Freitag beginnt in einigen Tälern mit Hochnebel. Im Laufe des Tages dürfte vielerorts die Sonne zum Vorschein kommen. Länger trüb könnte es hingegen rund um das Pustertal bleiben. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 2 Grad in Sterzing und bis zu 9 Grad in Bozen.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>