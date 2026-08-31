Vor allem im Raum Brixen und Vahrn gingen große Hagelkörner nieder.<BR \/><BR \/>Wegen Unwetterschäden, darunter herabgestürzte Äste, mussten mehrere Freiwillige Feuerwehren ausrücken. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354002_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Meldungen über Verletzte liegen glücklicherweise nicht vor.<BR \/><BR \/>In den Obstanlagen dürfte es zu erheblichen Schäden gekommen sein. Das genaue Ausmaß muss erst noch erhoben werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354005_image" \/><\/div>\r\n