<BR \/><BR \/>Verdacht auf Bluttat in Bozen: In der Nacht auf den heutigen Sonntag starb ein 32-jähriger Rumäne im Bozner Industriegebiet vermutlich an den Folgen einer Messerattacke ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mordverdacht-in-bozen-mann-tot-auf-parkplatz-aufgefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). <BR \/><BR \/>Das Opfer soll laut einer ersten Rekonstruktion im Zuge einer Auseinandersetzung tödliche Messerverletzungen erlitten haben.<BR \/><BR \/>Am heutigen Vormittag waren die Blutspuren am Tatort noch sichtbar. Über einen mutmaßlichen Täter liegen derzeit keine Informationen vor. Die Staatsanwaltschaft Bozen hat allerdings bereits angekündigt, im Laufe des Tages nähere Informationen zum Vorfall geben zu wollen. <BR \/><BR \/>Auch soll am Montag eine Pressekonferenz stattfinden, heißt es vonseiten der Behörden.