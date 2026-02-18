Am späten Freitagnachmittag des 13. Februar wollten Beamte der Straßenpolizei auf der Nordspur der Schnellstraße MeBo ein Fahrzeug zur Kontrolle anhalten. <BR \/><BR \/>Das Fahrzeug des Typs „Fiat Fiorino“ schien der Aufforderung der Beamten nachzukommen und fuhr bei der Ausfahrt auf der Höhe von Andrian aus, heißt es in einer Aussendung der Quästur.<h3>\r\nFahrzeuglenker springt aus fahrendem Auto<\/h3>Im Kreuzungsbereich der Ausfahrt drückte der Fahrzeuglenker laut Aussendung allerdings plötzlich wieder aufs Gas und fuhr in letzter Minute wieder auf die Schnellstraße auf. Umgehend nahmen die Beamten die Verfolgung auf. <BR \/><BR \/>Nach rund 10 Kilometern, auf der Höhe von Lana, näherte sich das Fahrzeug plötzlich dem mittleren Fahrspurtrenner, der Fahrzeuglenker sprang aus dem Auto, überquerte die Schnellstraße und verschwand in die naheliegenden Apfelwiesen – während das Auto noch in Bewegung war.<BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="aVqOEC6l"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/>Die Beamten sicherten umgehend die Unfallstelle und stellten das Auto an der nächstgelegenen Haltebucht ab, um die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Auch die Suche nach dem flüchtigen Fahrzeuglenker wurde umgehend eingeleitet – bisher allerdings erfolglos, heißt es weiter in der Aussendung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1278105_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDrogenkurier flüchtig<\/h3>Wieso sich der Fahrzeuglenker um jeden Preis der Polizeikontrolle entziehen wollte, brachte eine anschließende Durchsuchung seines Fahrzeugs ans Licht: Unter den Sitzen und im hinteren Bereich des Fahrzeugs stellten die Beamten rund 11 Kilogramm sicher. Überdies war besagter Fiat Fiorino am selben Tag in Reggio Emilia gestohlen worden. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Fahrers laufen weiter. Koordiniert werden sie von der Staatsanwaltschaft Bozen.