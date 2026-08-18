Für einen Autofahrer nahm eine Verkehrskontrolle am Montagabend in Bozen eine unerwartete Wendung. Nachdem die Stadtpolizei einen Verkehrsverstoß festgestellt hatte, versuchte der Einheimische, sich der Kontrolle zu entziehen und fuhr davon.<BR \/><BR \/>Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Erst in der Trienter Straße wurde die Flucht gestoppt: Dort kam es zu einem Unfall. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.<BR \/><BR \/>Der Autofahrer konnte schließlich angehalten werden. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.