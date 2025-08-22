Und sie hatten es nicht eilig: Denn erst rund eine Stunde nach ihrem Eindringen flüchteten die Täter mit dem Hotel-Van – vermutlich in Richtung Tisens oder Gampenpass. Die Carabinieri ermitteln – Anzeige wurde erstattet. <h3>\r\nFahrzeug gefunden, von Tresor fehlt jede Spur<\/h3> „Der größte Schaden ist der Verlust des Autos. Ein Jahr lang haben wir darauf gewartet – und nach nur einem Monat wurde er uns nun gestohlen“, ärgerte sich Hotelchef Stefan Mahlknecht gestern Nachmittag. Am Abend dann die gute Nachricht: Das Fahrzeug ist in einer Wiese in Vilpian gefunden worden, vom Tresor fehlt hingegen jede Spur. <BR \/><BR \/>Laut Videoaufzeichnungen des Hotels waren zwei Diebe am Werk, es könnten aber auch mehr gewesen sein. Die Täter wurden auf der Flucht mit dem Van auf der öffentlichen Videoüberwachung in St. Georgen\/Völlan erfasst, in Lana jedoch nicht, weshalb man von einer Flucht in Richtung Tisens\/ Gampenpass ausgeht. Die Carabinieri bitten um zweckdienliche Hinweise, die über den Notruf 112 gemeldet werden sollen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>