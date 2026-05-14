In manchen Gebieten schneit es heute – am 14. Mai – wie im Winter. So etwa in Ridnaun (siehe Video). Der Tag hat schon regnerisch begonnen. <BR \/><BR \/>Im Verlauf des Tages wurde es zunehmend unbeständig. Aus Südwesten zogen und ziehen immer wieder Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze sank unter 1500 Meter. Die Niederschläge setzen sich auch in der kommenden Nacht fort. Und es bleibt kühl mit Höchstwerten zwischen 10 und 16 Grad.<h3>\r\nMorgen: Es wird noch kühler<\/h3>In den frühen Morgenstunden sind am morgigen Freitag gebietsweise abklingende Niederschläge möglich. Danach bleibt es für mehrere Stunden trocken, aber überwiegend bewölkt. Am Nachmittag muss man wieder mit etwas Regen rechnen. Es wird noch etwas kühler, die Temperaturen kommen über 9 Grad im Wipptal bis 13 Grad im Etschtal nicht hinaus.<h3>\r\nWochenende<\/h3>Am Samstag ist es zunächst unbeständig, im Tagesverlauf trocknet Nordwind die Luft in den Tälern ab. Am Sonntag kommt es zu einer Wetterbesserung. Morgendliche Restwolken lockern auf und es wird verbreitet sonnig, die Quellwolken am Nachmittag bleiben harmlos. Die Höchstwerte klettern wieder auf bis zu 22 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>