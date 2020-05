Videobotschaft: Die Jungschar dankt ihren Gruppenleitern

Alle 2 Jahre organisiert die Katholische Jungschar Südtirols für die ehrenamtlich tätigen Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter ein Dankesfest, um ihren Einsatz in besonderer Form zu würdigen. Das Dankesfest, das für den 9. Mai geplant war, musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.Um den 2.000 Ehrenamtlichen trotzdem zu danken, haben die Vorsitzenden und die Diözesanleitung der Jungschar ein Video mit Dankesbotschaften gestaltet. „Die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter der Jungschar leisten wirklich Großartiges für die Kinder in den Ortsgruppen. Ihnen gilt ein großer Dank! Wir sind froh, dass so viele engagierte Menschen bei der Jungschar dabei sind. Ohne sie gäbe es die Jungschar nicht“, so Philipp Donat, 2. Vorsitzender der Jungschar.Die Katholische Jungschar Südtirols ist mit über 300 Jungschar – und Ministrantengrupppen die größte Kindeorganisation Südtirols. Über 9.000 Kinder treffen sich in regelmäßigen Gruppenstunden und Aktionen. Rund 2.000 Gruppenleiter betreuen die Kinder ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Die Gruppenleiter übernehmen Verantwortung für sich und die ihnen anvertrauten Kinder. Sie bereiten Gruppenstunden vor, organisieren Aktionen und Sommerlager und bilden sich weiter.Seit März dürfen sich die Jungschar- und Ministrantengruppen nicht mehr treffen, trotzdem versuchen viele Gruppen in Kontakt zu bleiben. Kreative Ideen sind gefragt: so zum Beispiel organisierten Gruppenleiter aus Laurein gemeinsam mit anderen Gruppen für die Ministranten Andachten über WhatsApp. Die Gruppenleiter des Dekanats Meran organisierten einen Quiz-Abend über Videochat. In Altrei spielte die Jungschargruppe „Freundschafts-Engele-Bengele“.„Auch wenn sich die Gruppen momentan nicht treffen können, sind sie füreinander da und suchen andere Formen, wie sie Jungschar erleben können. Wir danken unseren Ehrenamtlichen, dass sie auch in dieser Zeit zusammenhalten und aktiv sind“, so Donat.

stol