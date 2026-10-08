Damit wird ein Teil des früheren Marktgeschehens wieder zum Leben erweckt. Kühe und Kälber, aber auch Schafe, Schweine und Geflügel sollen heuer wieder zum Marktangebot gehören. „Die alte Tradition soll wieder aufleben“, sagt Andrea Marietti von der Brunecker Ortspolizei, der für den Wanderhandel und das Lizenzamt zuständig ist.<BR \/><BR \/>Der Viehmarkt war zuletzt immer kleiner geworden und schließlich ganz verschwunden. „Seit Jahren fehlte er auf dem Stegener Markt“, erklärt Marietti. Grund dafür sei unter anderem das schwindende Interesse der Händler gewesen, aber auch der wachsende bürokratische Aufwand durch neue Bestimmungen und Vorgaben haben zum Niedergang beigetragen. Gleichzeitig seien die Erträge für die Händler geschrumpft.<BR \/><BR \/>Nun soll der Viehhandel wieder fester Bestandteil des Marktes werden. Der Neustart ist für den zweiten Markttag, Dienstag, 27. Oktober, vorgesehen. Angeboten werden verschiedene Nutztiere. In den kommenden Jahren dürfte der Viehmarkt dann weiter wachsen und etwa um Kaninchen und andere Tiere ergänzt werden.<h3>Neuer Standort neben Bahngleisen<\/h3>Auch der Standort ist neu. Während der Viehmarkt früher nahe der Rienz angesiedelt war, wird er künftig neben den Bahngleisen eingerichtet – auf jenem Areal, auf dem im Winter der Eislaufplatz ist. Somit liegt der Viehmarkt mitten im landwirtschaftlich geprägten Bereich des Marktes, wo Maschinen, Geräte und Zubehör für die Landwirtschaft angeboten werden.<BR \/><BR \/>Damit soll nicht nur ein Marktbereich zurückkehren, sondern auch ein Stück der ursprünglichen Atmosphäre des Stegener Marktes. Der Viehhandel war über lange Zeit ein prägender Bestandteil der Tage – nun soll er wieder seinen Platz bekommen.