Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob am Sonntag in erster Linie Eucharistiefeiern oder auch Wort-Gottes-Feiern abgehalten werden können.<BR \/><BR \/>Doch welche Regelungen gelten in solchen Fällen? Die diözesanen Richtlinien legen fest, dass der Pfarreienrat für die Erstellung der Gottesdienstordnung zuständig ist, also jenes Gremium einer Seelsorgeeinheit, in dem die Pfarrgemeinderäte der einzelnen Pfarreien mit ein bis zwei Sitzen vertreten sind.<h3>\r\nWas die diözesanen Richtlinien vorsehen<\/h3>„Das ist kein Alleingang von Pfarrer oder Laien, sondern eine Entscheidung des Pfarreienrats“, stellt Seelsorgeamtsleiter Reinhard Demetz klar – auch wenn der Pfarrer das letzte Wort hat. Die diözesanen Richtlinien sehen außerdem vor, dass sonntags zumindest an einem zentralen, für alle gut erreichbaren Ort innerhalb der Seelsorgeeinheit eine heilige Messe gefeiert werden soll. Stehen genügend Priester zur Verfügung, soll auch in jeder einzelnen Pfarrei Eucharistie gefeiert werden. „Wo das nicht möglich ist, sollte man auf eine Wort-Gottes-Feier oder andere liturgische Formen wie Andachten, Stundengebete oder Taizé-Gebete zurückgreifen“, sagt Demetz.<h3>\r\nWenn die Wertschätzung fehlt<\/h3>Wer sich als Leiterin oder Leiter von Wort-Gottes-Feiern engagiert, absolviert dafür eine eigene Ausbildung. Dennoch fühlen sich manche in ihrer Pfarrei nicht immer ausreichend anerkannt oder wertgeschätzt, etwa wenn das Angebot an Wort-Gottes-Feiern reduziert wird. <BR \/>Das bestätigt auch Manuela Unterthiner aus St. Andrä bei Brixen. Seit 2017 leitet sie Wort-Gottes-Feiern. „Man ist auf das Gutdünken des Ortspfarrers angewiesen“, sagt sie. Dabei investieren Leiterinnen und Leiter nicht nur viel Zeit in ihre Ausbildung, sondern stellen dafür auch einen erheblichen Teil ihrer Freizeit zur Verfügung. „Die Diözese müsste hier gelegentlich deutlicher Stellung beziehen und klare Worte gegenüber den Priestern finden“, so Unterhiner. Die Situation sei zwiespältig: „Ich verstehe die Priester, die gerne eine hl. Messe anbieten möchten. Aber die Zeiten haben sich geändert. Es geht nun darum, dafür zu sorgen, dass die Feierkultur in der Kirche erhalten bleibt.“ <BR \/><BR \/>Wort-Gottes-Feiern könnten dazu einen wichtigen Beitrag leisten, getragen von Menschen, die ihr Herzblut und ihre christliche Glaubensüberzeugung einbringen. „Es geht um das Zusammenkommen der Gläubigen, um das Gemeinschaftsgefühl und um die Sensibilität für die biblischen Texte“, sagt Unterthiner.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384374_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auch Reinhard Demetz sind die Spannungen, die es in der Diözese immer wieder rund um das Thema Wort-Gottes-Feiern gibt, nicht fremd. Laut dem Leiter des Seelsorgeamtes treten sie „fleckenweise“ auf und sind gewissermaßen Teil eines Veränderungsprozesses. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77162588_quote" \/><BR \/><BR \/>Sowohl Priester als auch Wort-Gottes-Leiterinnen und -Leiter müssten ihre Rolle neu finden. Dabei kommt es durchaus zu Konflikten und Ratlosigkeit. „Das ist eine Begleiterscheinung, die zeigt, dass eine bedeutende Veränderung stattfindet“, sagt Demetz. Im Mittelpunkt der Pfarrgemeinde steht heute nicht mehr allein der Pfarrer, um den sich alles dreht, sondern die Gemeinschaft der Getauften mit ihren unterschiedlichen Diensten und Fähigkeiten, zu der auch der Pfarrer gehört.<BR \/><BR \/>„Manchmal gibt es ein Konkurrenzdenken zwischen Priestern und Wort-Gottes-Leitern, als könne das eine nur auf Kosten des anderen wachsen“, schildert Demetz. Dabei sollte das nicht so sein. Wort-Gottes-Feiern seien nicht weniger wichtig, sondern hätten ihren eigenen Wert. <h3>\r\nWo sich Wort-Gottes-Leiter einbringen können<\/h3>Als „niederschwellige“ Form bieten sie eine gute Chance, die Menschen zum Glauben hinzuführen. „Wort-Gottes-Leiter können vor Ort auch als Bibelmissionare wirken und die Bibelarbeit fördern“, so Demetz.<BR \/>Zudem sei es möglich, Wort-Gottes-Leiterinnen und -Leiter bei Predigten einzubinden. „Es geht nicht um Konkurrenz, sondern um Ergänzung. Gemeinsam sollte man überlegen, wie Priester und Wort-Gottes-Leiter die Seelsorge vor Ort gestalten können.“<BR \/><BR \/>Dass ein gutes Miteinander möglich ist, zeigt das Beispiel der Seelsorgeeinheit Tramin. Dort spielen Wort-Gottes-Feiern eine wichtige Rolle. In den sieben Pfarreien müssten am Wochenende – mit Vorabendmesse – normalerweise acht hl. Messen gefeiert werden. Da jedoch nur zwei Priester zur Verfügung stehen, sind maximal sechs hl. Messen möglich. Deshalb werden jedes Wochenende zusätzlich zwei Wort-Gottes-Feiern in der Seelsorgeeinheit angeboten. <h3>\r\nDas Beispiel Tramin<\/h3>„Die Wort-Gottes-Feiern sind die einzige Möglichkeit, dass in den Pfarreien jeden Sonntag ein Gottesdienst stattfinden kann. Sie geben den Menschen Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit. Anstatt zu Hause zu bleiben und auf einen Gottesdienst zu verzichten, versammeln wir uns trotzdem, leben Gemeinschaft und setzen uns mit dem Wort Gottes auseinander“, sagt Pfarrer Josef Augsten. <BR \/><BR \/>Die 16 Wort-Gottes-Leiterinnen und -Leiter der Seelsorgeeinheit ermöglichen diesen Dienst. Sie engagieren sich alle ehrenamtlich. „Das ist eine wichtige Aufgabe, und wir haben das Wort Gottes tatsächlich dringend nötig“, ist Augsten überzeugt. Viele Menschen würden sich im Alltag nur selten mit dem Wort Gottes beschäftigen. Die Feiern erinnern daran, welche Bedeutung es für dies Leben der Christen hat. „Ich kann nur an Gott glauben, wenn ich ihn auch kenne.“<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77163534_quote" \/><BR \/><BR \/>Anders als bei den Priestern mangelt es bei den Wort-Gottes-Leiterinnen und -Leitern nicht an Nachwuchs. Die Diözese organisiert etwa alle zwei Jahre einen Ausbildungskurs. „Seit mehr als 25 Jahren ist das Interesse ungebrochen groß“, sagt Seelsorgeamtsleiter Reinhard Demetz. Vor allem Frauen lassen sich zunehmend für diesen Dienst begeistern. Daher sieht sich die Diözese auch langfristig gut aufgestellt, zumal die Bedeutung der Wort-Gottes-Feiern angesichts des Priestermangels weiter zunehmen dürfte. Vielleicht werden dann auch die Diskussionen über ihren Stellenwert eines Tages weniger werden.