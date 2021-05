Viel Rauch, kein Feuer: Entwarnung in Brixen

Eine auf dem Herd vergessene Pfanne hat am Montagvormittag in Brixen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst: Dunkler Rauch qualmte aus den Fenstern einer Wohnung im zweiten Stock in der Trattengasse. Als die Feuerwehr dort eintraf, war die Wohnungstür versperrt – die Retter mussten das Schlimmste befürchten.