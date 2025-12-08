„In Südtirol scheint die meiste Zeit die Sonne, zeitweise ziehen aus Westen ein paar hohe Wolken durch“, heißt es im Wetterbericht für morgigen Montag. <BR \/><BR \/>In der Früh liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt, am Nachmittag reichen die Höchstwerte von 7 bis 12 Grad Celsius. <BR \/><BR \/>„Am Mittwoch gibt es strahlenden Sonnenschein, der Himmel ist meist wolkenlos. Auch am Donnerstag scheint von früh bis spät die Sonne, Wolken zeigen sich kaum“, so die Prognose des Landeswetterdienstes. <BR \/><BR \/>Auch für Freitag ist Stand jetzt kein Schnee in Sicht.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol lesen Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>