Viel Sonne: So wird das Wetter in der neuen Woche

Nachdem sich die Südtiroler am Sonntag über Sonnenschein pur und einem wolkenlosen freuen durften, wird es auch am Montag sonnig.„Der Vormittag beginnt mit einigen hohen Wolken. Tagsüber ist es sehr sonnig, auch Wolkenlos. Die Tiefstwerte liegen zwischen -2 Grad Celsius und 4 Grad, am Nachmittag erreichen die Temperaturen 14 bis 18 Grad“, berichtet der Landeswetterdienst.Am Dienstag erreicht eine Warmfront die Alpen. Am Himmel überwiegen dann hohe und mittel-hohe Wolken. Es bleibt aber trocken.„Am Mittwoch ist es sonnig, am Donnerstag nehmen die Wolken zu. Tagsüber ist auch etwas Regen möglich. Die Temperaturen steigen an“, blickt der Wetterdienst voraus.

stol