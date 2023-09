Viel Sonne und ein blauer Himmel: So wird das Wetter

Am Sonntag durften sich die Südtirolerinnen und Südtiroler über einen überdurchschnittlich warmen Septembertag freuen. Von früh bis spät gab es Sonnenschein pur.Auch am Montag gibt es sommerliches Wetter: „Der kräftige Hochdruckeinfluss über dem Alpenraum hält an und sorgt erneut für einen Sommertag“, berichtet der Südtiroler Landeswetterdienst.Am Dienstag stellt sich dann eine Mischung aus Sonne und Wolken ein. Am Nachmittag bzw. Abend sind lokale Schauer möglich.„Der Mittwoch verläuft zeitweise sonnig, im Tagesverlauf werden Regenschauer und Gewitter etwas häufiger. Die Temperaturen gehen etwas zurück“, heißt es vonseiten des Wetterdienstes.