Viel Sonne und einige Wolken: In Südtirol bleibt es freundlich

Der Montag beginnt noch etwas wechselhaft. Im Norden halten sich die Wolken, weiter südlich weht hingegen der Nordföhn und sorgt damit für freundlichere Verhältnisse.Am Dienstag kommt die Sonne dann auch am Alpenhauptkamm langsam durch. Die Restwolken lösen sich bald auf und auch am Mittwoch gibt es im ganzen Land einen blauen Himmel zu bewundern.In der zweiten Wochenhälfte wird die Wolkendecke im Norden erneut dichter. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag erreicht Südtirol laut Florian Schmalzl von Florians Wetterseite „der nächste Schwall an kalter Luft“. „Der Nordföhn legt schon wieder an Intensität zu. Diesmal könnte mehr Feuchtigkeit mit dabei sein. Am Alpenhauptkamm sind nach den neuesten Wetterkarten sogar einige Zentimeter Neuschnee möglich.“Die Temperaturen bewegen sich laut Prognosen des Landeswetterdienstes zwischen -12 und +12 Grad.

