Die Woche beginnt wechselhaft mit einem Mix aus Sonne und Wolken am Montag. Im Laufe des Tages sind auch einige Regenschauer möglich. Meist bleibt es aber trocken. In den Tälern im Norden frischt der Föhn auf. Auch der Dienstag verläuft ähnlich. <BR \/><BR \/>Ab Mittwoch wird es schließlich freundlicher. Laut Prognosen des Landeswetterdienstes setzt sich überall die Sonne durch. Die Wolken werden deutlich weniger. Donnerstag und Freitag verlaufen aus aktueller Sicht ebenfalls im ganzen Land sehr sonnig. <BR \/><BR \/>Die Temperaturen steigen kontinuierlich etwas an und erreichen zum Wochenende hin Höchstwerte um die 25 Grad.