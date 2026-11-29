Am Montag bleibt es Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge zunächst trüb. Die höheren Luftschichten werden vorübergehend deutlich feuchter und hohe bzw. mittelhohe Wolkenfelder bedecken den Himmel. <BR \/><BR \/>Ab Dienstag wird es aber bereits deutlich freundlicher. Die Wolken lockern auf, die Sonne setzt sich nach und nach durch und wird fortan zum Dauergast. Sowohl zur Wochenmitte als auch in der zweiten Wochenhälfte bleibt es ausgesprochen freundlich. <BR \/><BR \/>Zugleich wird es frostig. Die Quecksilbersäule steigt auf maximal 8 Grad. In den Morgenstunden werden derweil mancherorts Tiefsttemperaturen von bis zu -13 Grad erwartet.