Viel Sonnenschein und die leise Hoffnung auf ein paar Schneeflocken

Zunächst bleibt es jedoch sonnig und warm. In der Früh in den Tälern noch meist frostig, weht am Montag vor allem im Norden der Nordföhn. Im Tagesverlauf kann er schließlich auch weiter südlich zu spüren sein. Es sind Höchstwerte von bis zu 12 Grad zu erwarten.Ab dem Dienstag gehen die Temperaturen wieder deutlich zurück. Der Föhn klingt ab und von Süden her ziehen tiefe Wolken auf, bevor am Mittwoch die Sonne wieder vermehrt zum Vorschein kommt.Am Donnerstag gibt es dann erneut ein paar hohe Wolken.Und wie sieht es nun mit Schneefall zu Weihnachten aus? Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin vor einigen Tagen gegenüber STOL erklärte , sollten sich die Südtiroler in dieser Hinsicht keine allzu großen Hoffnungen machen.Allerdings ist ab Freitag trotzdem mit einem Wetterumschwung zu rechnen. Die Wolken werden dichter, ab und zu sind ein paar Niederschläge aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen.

