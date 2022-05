„Viele Fragen offen“: Das sagt Christine Rauter zum Tod ihrer Schwester Evi „Viele Fragen offen“: Das sagt Christine Rauter zum Tod ihrer Schwester Evi

Am 3. September 1990 verabschiedet sich Evi Rauter in Florenz von ihrer Schwester Christine – zum letzten Mal. Denn wie sich 32 Jahre später herausstellt, wird die Vermisste nur 23 Stunden später in Spanien tot aufgefunden. Wie Christine Rauter diese Nachricht aufnimmt, was sie letzte Woche in Spanien machte, warum sie alte Fahrpläne studiert und wie es in diesem mysteriösen Fall weitergeht – das erklärt sie im Interview. + Von Ulrike Huber