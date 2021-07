„Viele kleine Gewitterzellen“ im Anmarsch

Mit einer westlichen Höhenströmung kommt am Donnerstag feuchtere Luft nach Südtirol, damit wird das Wetter labiler.Morgendliche Gewitter gab es am Donnerstag bereits im Schlerngebiet, am Nachmittag entstehen weitere Gewitter, im weiteren Verlauf muss man verbreitet mit ihnen rechnen. Lokal können sie auch stark ausfallen.„Es werden viele kleine Gewitterzellen im Land unterwegs sein, die zwar nicht jeden Ort treffen, punktuell aber viel Regen in kurzer Zeit bringen können“, so die Vorhersage von Florian Schmalzl von „Florians Wetterseite“.Der Freitag hingegen verläuft abgesehen von ein paar Nebelfeldern und Restwolken in der Früh überwiegend sonnig. Ein Zwischenhoch sorgt für recht stabile Verhältnisse.Die Schauer- und Gewitterneigung ist auch am Nachmittag nur gering. Die Temperaturen erreichen sommerliche Werte von 25 bis 32 Grad.

stol