<b>von Lorenzo Baratter <BR \/><\/b><BR \/>Das Auto wurde später vor dem Friedhof von Sabbionara d’Avio gefunden. Eine Woche später entdeckten Einsatzkräfte den Toten in einem Waldstück nur wenige Hundert Meter entfernt.<BR \/><BR \/>Zunächst deutete vieles auf Suizid hin: Neben dem Leichnam lag eine legal besessene Pistole, im Magazin fehlte ein Schuss. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Rovereto jedoch gegen Unbekannt wegen möglicher Anstiftung zum Suizid. <BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt stehen damit nicht nur die ungeklärten Bewegungen des 15. Februar, sondern auch der genaue Todeszeitpunkt. Die Ermittler werten Telefonkontakte, Bankbewegungen und den Laptop des 39-Jährigen aus. Eine schlüssige Rekonstruktion seiner letzten Tage gibt es bisher nicht.