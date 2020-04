Viele Priester und Ärzte unter Opfern in Italien

Diese Zahl beinhalte nicht die mit oder an Covid-19 gestorbenen Ordensschwestern, Diakone und Missionare, berichtete die Mailänder Tageszeitung „Il Giornale“. Auch Sanitäter zahlen einen hohen Preis für ihren Kampf gegen die Epidemie. 5 weitere Ärzte erlagen seit Montag der Krankheit. Damit ist die Zahl der verstorbenen Mediziner auf 94 gestiegen, berichtete die italienische Ärztekammer. Beklagt wurde auch der Tod von 26 Krankenpflegern, 6549 von ihnen steckten sich an.Eingerichtet wurde ein Fonds zur Unterstützung der Familienangehörigen der im Kampf gegen das Coronavirus gestorbenen Sanitäter. Gefördert wurde die Einrichtung des Fonds vom Zivilschutz und von der Unternehmerfamilie Della Valle, die 5 Millionen Euro spendete.Nach einem 2-tägigen Abwärtstrend sind die Covid-19-Todesfälle in Italien wieder stark angestiegen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 636 Todesfälle verzeichnet, nachdem diese Zahl einen Tag zuvor noch auf den niedrigsten Stand seit mehr als 2 Wochen gesunken war. Bisher gab es mehr als 16.500 Menschen, die an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben sind.

apa