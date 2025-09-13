<BR \/>„Die Jugendlichen melden sich mit einem breiten Spektrum an psychischen Problemen bei uns, von Traurigkeit und Verstimmung bis hin zu Depressionen und suizidalen Gedanken“, so der Experte. Nicht selten kommen junge Menschen mit einer vorgefertigten Selbstdiagnose. <BR \/><BR \/> Dabei ist nicht jede Traurigkeit oder jeder Selbstzweifel Anzeichen einer Depression: „Wichtig ist, eine psychische Verstimmung richtig einzuordnen. Angst zu haben, ist nicht gleich eine Angststörung. Eine Überidentifikation mit Krankheitsbildern hilft genauso wenig wie etwa Probleme zu verharmlosen oder zu verschweigen.“ <BR \/><BR \/>Entscheidend ist in diesem Zusammenhang auch die Dauer einer psychischen Verstimmung. Halten belastende Gedanken über längere Zeit an und kehrt die Hoffnungslosigkeit immer wieder zurück, sollte Hilfe gesucht werden (alle Anlaufstellen weiter unten im Artikel). <h3>\r\n„Können Probleme gut verbergen“<\/h3>Ein wesentlicher Unterschied zu Erwachsenen ist, dass Jugendliche ihre psychischen Probleme oft lange verbergen können. Sie wirken im Alltag stabil und unauffällig, setzen eine Maske auf. Innerlich aber geht es ihnen oft alles andere als gut, so der Experte. <BR \/><BR \/>Zudem sehen sie sich mit einer Reihe „neuer“ Herausforderungen konfrontiert. „Ein Faktor, der sich für Jugendliche radikal verändert hat, ist die Geschwindigkeit unserer Welt. Vor 30 Jahren war der Alltag langsamer, weniger von ständiger Reizüberflutung geprägt. Das heißt nicht, dass wir weniger Aufgaben hatten – aber das Tempo, mit dem heute alles auf junge Menschen einprasselt, ist nicht mit früher zu vergleichen“, führt Reiner aus. <h3>\r\nKI richtig verstehen und nutzen<\/h3>Auch künstliche Intelligenz spiele eine immer größer werdende Rolle, da viele Jugendliche ihre Probleme mit KI-Tools teilen. Michael Reiner sieht den Einsatz von KI im Bereich psychische Gesundheit ambivalent: Chancen und Risiken liegen eng beieinander. Die größte Gefahr bestehe darin, dass KI-Systeme keine fachliche Ausbildung besitzen und die Komplexität menschlicher Emotionen nicht einschätzen können. „Ein Psychologe hat Prüfungen und Ausbildungen durchlaufen, eine KI nicht.“<BR \/><BR \/>Hinzu kommt der Mangel an Empathie. KI-Programme können keine Gefühle nachvollziehen und tragen auch keine Verantwortung für ihre Antworten. Besonders Jugendliche laufen Gefahr, emotionale Bedürfnisse an ein „personifiziertes Programm“ auszulagern, das lediglich generierte Reaktionen liefert. „Das ersetzt keine echte menschliche Interaktion“, warnt Reiner.<BR \/><BR \/>Besonders heikel seien sensible Themen wie Suizidgedanken. Unregulierte Systeme könnten hier im schlimmsten Fall sogar schädliche Anleitungen geben. Reiner fordert deshalb klare Regeln: KI sollte in solchen Fällen keine Antworten liefern, sondern direkt an lokale und fachkundige Hilfsangebote weiterleiten.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig dürfe die positive Wirkung digitaler Medien nicht übersehen werden, etwa bei der Aufklärung und Auseinandersetzung mit psychischer Gesundheit. Zudem betont der Experte: „Ich beobachte immer häufiger die ausgeprägte Resilienz und innere Stärke der heutigen Jugend. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, sie stetig dorthin zurückzuführen.“<h3>\r\nFilmvorstellung „Lichter im Chaos“ geht in die zweite Runde<\/h3>Mit dem Dokumentarfilm „Lichter im Chaos“ von Regisseur Fabian Zöggeler setzt auch das Forum Prävention seine Aufklärungsarbeit zu Depressionen bei jungen Menschen fort. <a href="https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Iweq78fN9EI" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier gehts zum Trailer. <\/a><BR \/><BR \/>Der Film zeigt in eindrucksvollen Interviews die persönlichen Erfahrungen von Betroffenen – offen, ehrlich und hoffnungsvoll. Ergänzt wird er durch Fachstimmen, die Hintergründe zur Krankheit und zu Behandlungsmöglichkeiten liefern.<BR \/><BR \/>Nach der ausverkauften Premiere im Filmclub Bozen am 10. September 2024 und einer Südtirol-Tour mit Podiumsdiskussionen startet nun eine zweite Vorführungstournee. Ziel ist es, Tabus zu brechen, Verständnis zu fördern und junge Menschen sowie ihr Umfeld zu stärken.<h3> Tour 2025<\/h3>•<\/TD><TD>17.09.25 – Terlan, Mediathek OTTO – 20:00 Uhr<BR \/>•<\/TD><TD>26.09.25 – Stern, Kulturhaus – 20:00 Uhr<BR \/>•<\/TD><TD>08.10.25 – St. Martin in Passeier, Dorfhaus – 20:00 Uhr<BR \/>•<\/TD><TD>05.11.25 – Toblach, Kulturzentrum Grand Hotel – 20:00 Uhr<BR \/>•<\/TD><TD>12.11.25 – Innsbruck, Uni Hörsaal 4 GEIWI – 19:00 Uhr<BR \/>•<\/TD><TD>27.11.25 – Naturns, Theatersaal – 20:00 Uhr<BR \/><BR \/><i>Eintritt frei – keine Reservierung notwendig.<\/i><BR \/>Im Anschluss an jede Vorstellung findet eine Podiumsdiskussion mit Regisseur, Protagonisten und Experten statt.<h3>\r\nHilfsangebot und Anlaufstellen in Südtirol<\/h3><u><b>Im akuten Notfall:<\/b><\/u> Notrufnummer 112<BR \/><u><BR \/><b>Bei psychischer Belastung:<\/b><\/u><BR \/><BR \/><b>- Psychologisches Krisentelefon 24\/7:<\/b> Grüne Nummer 800 101 800 (richtet sich sich hauptsächlich an Menschen in existenziellen Krisensituationen) zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar<BR \/><BR \/>- <b>Für jungen Menschen: Young+Direct<\/b>: Montag bis Freitag (14:30 - 19:30 Uhr) telefonisch erreichbar unter 0471 155 1 551 - zu den gleichen Zeiten auch per WhatsApp Chat : 345 0817 056 - oder per Mail: online@young-direct.it<BR \/><BR \/><b>- Psychologische Dienste (zu Bürozeiten)<\/b><BR \/>Bozen: 0471 435001<BR \/>Meran: 0473 251960<BR \/>Bruneck: 0474 586220<BR \/>Brixen: 0472 813100<BR \/><BR \/><b>- Caritas Telefonseelsorge<\/b><BR \/>Telefon: 0471 052 052 (rund um die Uhr)<BR \/> <a href="https:\/\/telefonseelsorge.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.telefonseelsorge.bz.it<\/a><BR \/>Mailberatung: rund um die Uhr<BR \/>Chatraum: Mo bis Do von 18 bis 21 Uhr<BR \/><BR \/><b>- Erste Hilfe im Krankenhaus (Bozen, Meran, Brixen und Bruneck) :<\/b> Psychiatrischer Bereitschaftsdienst rund um die Uhr<BR \/><BR \/>- Weitere Anlaufstellen für betroffene Menschen und Angehörige:<BR \/> <a href="https:\/\/www.suizid-praevention.it\/de\/netzwerk-suizidpraevention-1231.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suizid-praevention.it<\/a> & <a href="https:\/\/www.dubistnichtallein.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.dubistnichtallein.it<\/a>