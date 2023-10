Viele Wolken, wenig Sonne – und morgen kommt der Regen

Auch der Montag verläuft stark bewölkt. „Im Tagesverlauf beginnt es von Süden her zu regnen. Spätestens am Abend und in der Nacht auf Dienstag regnet es verbreitet und teils ergiebig“, berichtet der Landeswetterdienst.Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 11 Grad Celsius und 14 Grad.Auch der Dienstag beginnt noch vielerorts regnerisch. Die Schneefallgrenze sinkt teilweise unter 2000 Meter.Erst am Mittwoch, zu Allerheiligen, scheint verbreitet die Sonne.