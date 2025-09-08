Die Freiwillige Feuerwehr Walten wurde am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr alarmiert. Auf der Jaufenstraße, bei Innerwalten hatte sich ein schwerer Motorradunfall ereignet. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209315_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Insgesamt vier Motorräder waren in den Unfall verwickelt. Die ausgerückten Wehrleute versorgten die verletzten Motorradfahrer und regelten den Verkehr während des Rettungseinsatzes und der Aufräumarbeiten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209318_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte übernahmen auch den Lotsendienst der beiden ebenfalls alarmierten Notarzthubschrauber – Pelikan 1 und Pelikan 2. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209321_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein schwerverletzter Biker wurde nach Meran, ein weiterer nach Bozen geflogen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209324_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In der Folge säuberten die Wehrleute noch die Straße und konnten schließlich gegen 16.30 Uhr wir wieder ins Gerätehaus zurückkehren.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>