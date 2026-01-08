Gleich mehrere Einsätze beschäftigten die Staatspolizei am Mittwoch in Bozen – vor allem in den Geschäften. <h3>\r\nGestohlener Hut führt zu Ausweisungsverfahren<\/h3>Der erste Einsatz ereignete sich am frühen Nachmittag in einem Geschäft, dessen Sicherheitspersonal eine auffällige Person meldete. Der Mann bewegte sich durch mehrere Etagen und wollte das Gebäude schließlich mit Diebesgut verlassen. Nach einer kurzen Verfolgung wurde er in der Schlernstraße von den Beamten gestellt. <BR \/><BR \/>Bei der Durchsuchung in der Quästur wurde ein gestohlener Hut sichergestellt, an dem noch die Diebstahlsicherung angebracht war. Der 26-jährige marokkanische Staatsbürger hielt sich illegal in Italien auf und wurde wegen schweren Diebstahls angezeigt. Zudem leitete das Einwanderungsamt ein Ausweisungsverfahren ein.<h3>\r\nDrei Personen im Supermarkt aufgeflogen – Anzeige <\/h3>Nur wenige Stunden später griffen die Beamten erneut ein: In einem Supermarkt wurden zwei Männer beobachtet, die Waren aus den Regalen nahmen und unter ihrer Kleidung versteckten. Die beiden marokkanischen Staatsbürger im Alter von 42 und 27 Jahren, beide Asylwerber mit mehreren Vorstrafen, wurden direkt nach den Kassen angehalten. Auch sie wurden auf freiem Fuß wegen schweren Diebstahls angezeigt.<BR \/><BR \/>Während dieses Einsatzes fiel den Polizisten ein weiterer Mann auf, der an der Kasse zwar einige Produkte bezahlte, gleichzeitig aber versuchte, eine Tasche mit den Füßen zu verbergen. Als er die Polizei bemerkte, ließ er die Tasche zurück und wollte flüchten – ohne Erfolg. In der Tasche fanden die Beamten gestohlene Lebensmittel sowie Kleidungsstücke aus anderen Geschäften. Der 40-jährige algerische Staatsbürger, – ebenfalls ohne gültigen Aufenthaltsstatus und polizeibekannt – wurde wegen Diebstahls angezeigt.<h3>\r\n30-jähriger polizeibekannter Mann abgeschoben<\/h3>Auch im Park der Religionen kam es am selben Nachmittag zu einem Einsatz. Zwei marokkanische Staatsbürger wurden dort kontrolliert, nachdem Anrainer ihr belästigendes Verhalten gemeldet hatten. Beide wurden aus dem Park entfernt.<BR \/><BR \/>Schließlich wurde im selben Bereich ein 30-jähriger tunesischer Staatsbürger angetroffen, der sich illegal in Italien aufhielt und bereits wegen Raufhandels und Hehlerei polizeibekannt war. Der Bozner Polizeipräsident Giuseppe Ferrari ordnete seine sofortige Ausweisung an. Der Mann wurde umgehend in das Abschiebezentrum von Palazzo San Gervasio gebracht, wo er bis zu seiner Rückführung verbleibt.