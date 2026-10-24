Einer von ihnen erlitt laut der Onlineausgabe des „L'Adige“ Verletzungen, für die eine Heilungsdauer von 30 Tagen veranschlagt wurde. Bei den drei anderen laufen noch die medizinischen Untersuchungen.<BR \/><BR \/>Laut der Gewerkschaft SiNAPPe kam es während einer Zellenkontrolle zum Angriff. Die Beamten hatten eine selbst hergestellte alkoholische Flüssigkeit entdeckt und wollten diese beschlagnahmen. Daraufhin soll der Häftling gewaltsam reagiert haben.<BR \/><BR \/>Die Gewerkschaft beklagt Personalmangel, zahlreiche Überstunden und den unbesetzten Posten des Abteilungsleiters. Sie fordert unter anderem die Ausstattung der Beamten mit Tasern und Pfefferspray sowie dringende Maßnahmen des Justizministeriums zur Verbesserung der Sicherheit.