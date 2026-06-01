Die Beamten identifizierten am Donnerstagnachmittag am Brenner einen 50-jährigen italienischen Staatsbürger während einer Einreisekontrolle. Das geht aus einer Aussendung der Quästur hervor.<BR \/><BR \/>Eine anschließende Datenbankabfrage ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Salerno vorlag: Der Mann hatte eine Reststrafe von vier Jahren wegen versuchter sexueller Gewalt, Raub, Diebstahl und erschwerter Körperverletzung zu verbüßen.<BR \/><BR \/>Der seit 2025 gesuchte Mann wurde daraufhin verhaftet und in das Gefängnis von Trient gebracht.