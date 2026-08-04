<BR \/>In der Nacht sperrte die Polizei den Tatort weiträumig ab. Zahlreiche Polizisten waren im Einsatz und befragten unter anderem Zeugen und sicherten Spuren.<BR \/><BR \/>Wer in dem nördlichen Stadtteil am späten Montagabend die Schüsse abfeuerte, blieb zunächst unklar. Die Polizei machte auch keine Angaben zu möglichen Festnahmen. Ebenso blieb offen, wie viele Schüsse abgefeuert wurden und warum es zu der Gewalttat kam.<h3>\r\nMülheim als Kriminalitätshotspot<\/h3>Mülheim gilt als einer der Stadtteile Kölns mit der höchsten Kriminalitätsrate. Erst im März dieses Jahres war ein Restaurantbesucher dort mit einer Waffe bedroht und dann ausgeraubt worden. Im Jahr 2024 wurde auf einem Platz in dem Stadtteil die erste permanente Waffenverbotszone NRWs eingeführt.